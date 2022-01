Viljandi pärimusmuusika festival kuulutas paar päeva tagasi välja esimesed kuus esinejat. Kultuursemad inimesed rõõmustasid, vähem kultuursed läksid salaja YouTube’i ja Spotifysse, et need artistid üles otsida ja mekk suhu saada. Jäägu saladusloor katma seda, kumba seltskonda kuulun mina, aga tundub, et on, mida ­oodata: esimeste väljakuulutatute loodu on tõeliselt nauditav. Yamma Ensamble, Breabach ja kindlasti Samba Touré on esinejad, keda tahaks väga kuulama minna ning teistelgi pole viga.