Viimase poolteise aasta jooksul Sakala malevas tehtud personaliaudit näitas, et Sakala maleva liikmeskond on vähenenud umbes saja inimese võrra. «Kui varem oli liikmeid 600 ringis, siis nüüd on neid umbes 500,» täpsustas maleva pealik Andrus Tiitus. Tema hinnangul võib liikmeskonna vähenemise taga olla mitu põhjust. «Elu on kiire ja vaba aja sisustamiseks on palju võimalusi. Ehk ei ole me ka värbamises nii edukad olnud.»