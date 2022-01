Ugala suvelavastuses seiklevad musketärid

Alexandre Dumas’ maailmakuulsal romaanil põhineva igahalja seikluse "Kolm musketäri" tegevus leiab aset Prantsusmaal. Noor gaskooni aadlik d’Artagnan lahkub isakodust ja suundub Pariisi, et astuda härra de Treville'i musketäride kompaniisse. Kiiresti sõbruneb ta kolme silmapaistva musketäri Athose, Porthose ja Aramisega, kuid sama kiiresti leiab ka vaenlasi kardinal Richelieu’ lähikondsete hulgast ning õige pea tuleb noorel ja tulisel gaskoonlasel sukelduda kõige ohtlikumatesse seiklustesse, et pälvida oma südamedaami armastus ning päästa kuninganna Anna au ja Prantsusmaa hea nimi. Olles kõigest etturid kuningas Louis XIII, kardinal Richelieu ja Buckinghami hertsogi suures malemängus, õnnestub musketäridel ja d’Artagnanil jääda truuks oma deviisile – üks kõigi ja kõik ühe eest.

Lavastuse kunstnik on Kristjan Suits Tallinna Linnateatrist ning dramatiseeringu on teinud Tanel Jonas, Liis Aedmaa ja Laura Kalle. Liikumisjuht on Rauno Zubko, muusikaline kujundaja Peeter Konovalov, valguskunstnik Sander Aleks Paavo, lavavõitlust juhendab Kaire Russ. Alusteose tõlkija on Tatjana Hallap.