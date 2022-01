Kui käsitleme kitsalt riiklikku julgeolekut, peavad ühed oluliseks, et me oma panust selles vallas suurendaksime. Teised on aga kahtlevad ning isegi küsivad, kas oleme ikka kindlad, et meid võib ida poolt oht ähvardada. Riigikaitsele mõeldud raha võiks ja tuleks nende arvates kasutada hoopis mujal. Riigikogu on Eestis just see sobivaim paik, kus seda laadi arutlusi ja debatte pidada. Meil on esindatud nii koalitsioon kui opositsioon. Mul on hea meel tõdeda, et riigikaitsekomisjoni istungitel käsitleme kõiki teemasid koos ekspertidega süvendatult ning kõik saavad võimaluse oma arvamused välja öelda ja neid põhjendada. Vahetevahel ka hääletame, kuid see pole tavaline.