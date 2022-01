Tänavavalgustuse väljalülitamine on kahtlemata otsus, mis ei tule ühelegi omavalitsusele kergelt, sest valgus tähendab ju ka turvalisust. Aga kui mõelda, et omavalitsuse hoole all on terve hulk selliseid asutusi nagu lasteaiad ja koolid, mis vajavad kütmist ja ventileerimist, siis kustugu ennem lambid kui et kannatagu toasoe.