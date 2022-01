"Tunnen head meelt geograafilise haarde üle, aga ka selle üle, et esimeste esinejate seas on nii noori ja omapäraseid kui ka kogenud ja maailmas endale juba nime teinud muusikuid," sõnas festivali programmijuht Tarmo Noormaa.

29. Viljandi pärimusmuusika festivali teema on "Juured ja ladvad". Sellega soovitakse pühitseda muusikalisi juuri ning rõhutada noorte talentide rolli traditsiooni edasikandjana.

Yamma Ensamble on maailmas kõrgelt hinnatud Iisraeli ansambel, kes esitab heebreakeelset originaalloomingut, pärimusmuusikat ja eri juudi diasporaade kadunud muusikat, kasutades iidseid ja meie jaoks eksootilisi instrumente. Malist pärit Samba Touré toob publiku ette Aafrika kõrbebluusi võnkeid, olles selle traditsioonilistelt keelpillidelt mugandanud elektrikitarrile. Nagu enamik Mali laule, kannavad ka Samba Touré laulud moraalisõnumit ja tutvustavad Mali kultuuri eripärasid. Breabach on üks Šoti omapärasemaid folkmuusikaansambleid, kes ühendab sügavad mägismaa ja saareriigi traditsioonid viie bändiliikme Glasgows tekkinud innovaatilise muusikalise käärimisega. Hulga rahvusvahelisi auhindu võitnud ja põnevaid loomingulisi koostööprojekte teinud ansambel on hea näide oma juurte austamisest ning samal ajal uute ideede ja energia loomisest.