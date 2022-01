Tuleviku tulevik meistriliiga võtmes on muidugi suuresti tema enda kätes ning ilmselt oleks kõigil hea meel, kui kolla-mustakirjudes särkides mängijad jälle seal väravaid lööksid. Kas ja kui palju seda aga linnaeelarvest toetada võiks, on põhjaliku läbimõtlemise ja kaalumise koht. Tõele au andes on senine 6500 eurot olnud liiga kulukust arvestades nii väike summa, et selle kasutegur on üsna kaheldav. Pigem siis juba toetamata jätta ning andagi raha mõnele väiksemale spordiklubile, sest tänu väiksematele kulutustele on neil sellest lihtsalt määratult rohkem kasu.