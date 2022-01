Viljandi haiglas koroona enam ei levi

Viis haiget on vaid teistest isoleeritud spetsiaalses koroonaosakonnas, aga teistes osakondades nakatumisi ja haigestumisi ei ole.

Detsembris tabas koroonapuhang Viljandi haigla psühhiaatriakliiniku eriosakonda, kus korraga diagnoositi haigus 41 inimesel. Kolle sai alguse 3. detsembril ning see puudutas erihooldusosakonda, mis erineb statsionaarsetest. See osakond on kohtu poolt sundravile saadetud inimestele kodu, kus nad üheskoos toimetavad, olles omavahel tihedas kontaktis. Nii ei olnud võimalik inimesi eraldada nagu teistes osakondades ja pärast esimese positiivse selgumist oli viirus juba levinud.