Viljandi Metall tugevdab ridu Eesti parimaks valitud võrkpalluri ja veel mitme nimeka mängijaga

Viljandi Metalli naiskonna peatreener Margit Keerutaja ütles, et abiväe kollasärkidega liitumise kohta kinnituse saamine tekitab sooja tunde. "Väga kihvt! Nii tore, et nad meile appi tulevad," lausus ta ning rääkis, et algul oli naiskonnal küll plaanis oma jõududega hakkama saada, ent hiljuti juhtunud autoavarii tõttu on platsil mängijaid puudu. "Kuus mängijat ei olnud treeninguvõimelised, neist kolme-nelja me enne kuu möödumist platsile ei saa. Seega oli meil lisaväge tarvis."