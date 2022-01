FILMIARVUSTUS ⟩ Maailma armsaim ulmekas

Just kinodesse jõudnud "Tondipüüdjad. Pärand" ("Ghostbusters. Afterlife") on ehe näide sellest, kuidas vahel tasub mõnda asja aastakümneid oodata. Aeg on lennanud nii päriselus kui filmifantaasias ning teatepulk antakse üle kunagise kuldse neliku ühe liikme, doktor Egon Spengleri lapselastele Trevorile (Finn Wolfhard) ja Phoebe'ile (Mckenna Grace). Tõsiasi, et kangelastegusid teevad sedapuhku alaealised, ei muuda filmi kuidagi halvemaks, vaid aitab kogu maailma teismelistel peategelastega samastuda.