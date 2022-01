Valijate poolehoiust peab poliitik alati kümne küünega kinni hoidma, aga umbes aasta enne valimisi muutub see kõige tähtsamaks. Hääli ei tohi mitte mingil juhul kaotada ja kui reiting nii näitama peaks, võib vajaduse korral langeda ka opositsiooni. Keerulistel aegadel on vaja väga võimekalt juhtida ning kui selleks jaksu ei jätku, võib opositsiooni langemine olla hea käik: seal on turvaline olla ning võimulolijat kiruda. See tuleks aga strateegiliselt õigesti välja mängida, et mitte poolehoidjaid kaotada.