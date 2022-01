Ida-Virumaal sündinud Vene ohvitseri Moritz von Kotzebuega, kes oli kuulsa saksa näitekirjaniku ja eesti professionaalse teatri rajaja August von Kotzebue poeg, juhtus selline lugu, et ta langes 10. augustil 1812 Polotskis luureretkel olles pealetungivate prantslaste kätte. Kui oli selge, et vangi sattumisest pääsu pole, palvetas ta, et vangistajad oleksid aadlikud. Lihtsõdurid oleksid võinud ta pikema peenutsemiseta maha lüüa.