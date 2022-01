Lõpuaega registreerides oli esimene küsimus korraldajatelt, kas võitja plaanib ka Sõgedale Sõõrile minna. See tähendas, et võiduaeg fikseeritakse ära, kuid otsa saab veel teha 25-kilomeetrise tiiru. Väsinud mees jäi hetkeks mõtlema ja ütles, et ootab teised suusatajad ära, siis otsustab.