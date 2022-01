Et rada oli suuresti jäiseks muutunud, võeti õppepaigaks lõiguke metsatuka ääres ning seal hakati pihta uisutehnikaga. Kohaletulnute seas oli mõned juba oskajad poisid, kes esireas harjutusi kaasa tegid, aga ka kolm täiskasvanut, kellel oskust oli seni nappinud. Üks neist, Anu Mikkor, ütles, et ega ta suurt suusatada oska, aga kuna ta elab sealsamas raja kõrval, on vahepeal ikka suusad alla saanud ja seegi kord võttis lastelt varustuse ja tuli õppima.