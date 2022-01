Kuju teisaldamist tuli vaatama hulk rahvast. Küllap oli nii mõnigi pahane. Nii mõnigi soovis oma silmaga veenduda, et sellele peatükile on punkt pandud. Paljud tulid aga lihtsalt kujule viimast pilku heitma ja naljast osa saama. Kogu see protsess on tõmmanud Viljandile negatiivset tähelepanu, samas on oma tõetera selles, et halba reklaami ei ole olemas ja Viljandi on nüüd senisest kõvasti tuntum.