Need, kes on opositsioonis, on alati vähemalt väljaöeldu järgi otsustades kindlal veendumusel, et esiteks on rasked olud otseselt koalitsiooni süü ja nemad saaksid olukorra haldamisega märksa paremini hakkama. Algusest peale veidi ebalev ja hambutu valitsuskoalitsioon on jõudnud eriti haprasse seisu ning opositsioon haistab oma võimalust.