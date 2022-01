Nii Viljandi linn kui vald plaanivad väljamakseid alustada järgmisel nädalal. Põhja-Sakala vallas hakati toetusavaldusi vastu võtma selle nädala alguses ja väljamaksete alustamise kohta jäi sotsiaalosakonna juhataja Eveli Lilleoja eile vastuse võlgu. Ta ütles, et saabunud taotlustele on tarvis juurde küsida päris palju täpsustusi ning seda ametnikud ka teevad. «Natuke läheb aega. Otsuse tegemiseks on 35 tööpäeva,» selgitas Lilleoja.