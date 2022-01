Harri Juhani Aaltonen: see on Eesti vaba kunsti surm

Jaak Joala kuju viiakse pargist minema. FOTO: Elmo Riig

Viljandi linnavalitsuse otsusega asusid töömehed täna lõuna ajal eemaldama Viljandis Posti tänaval kastis seisvat laulja Jaak Joala kuju.

Kraana saabus enne kella üht. Kohal oli lisaks töömeestele kümmekond ajakirjanikku ja muidu uudistajat.

Skulptuur ühendatakse lahti, võetakse kolmeks osaks, pakitakse kokku ja viiakse Viljandi Linnahoolduse lattu oma edasist saatust ootama.

Skulptor Mati Karmini loodud Jaak Joala kuju avati Viljandis 2020. aasta viimasel päeval ning kuu aega hiljem peideti see plaatidest kasti, sest Joala lesk ja kaubamärgi omanik Maire Joala nõudis selle eemaldamist või muutmist nii, et kuju juures ei oleks ühtegi viidet Jaak Joalale.

Kuju rajamise eestvedajate, mittetulundusühingu Meie Viljandi esindajate läbirääkimised Maire Joala ja tema juriidiliste esindajatega ei kandnud vilja ning linnapea Madis Timpson asus seisukohale, et tema laulja lesega kohtusse ei lähe.

Meie Viljandi esindaja Harri Juhani Aaltonen ütles täna kuju teisaldamist pealt vaadates, et tal on väga kurb tunne ning see tähendab talle Eesti vaba kunsti surma. «Ja seda teeb pealegi minu kodulinn Viljandi, kes end kultuuripealinnaks nimetab,» tähendas ta.

Küsimusele, kus tehti kõige suurem viga, et asi niimoodi lõppes, vastas Aaltonen, et viga oli ideekonkursi väljakuulutamine, samuti asjaolu, et konkursil osalejatele ei makstud honorari.

Aaltonen märkis, et lõpuks jäi vaid 80 päeva aega kuju valmis teha ning sellest ei piisanud. «Kogu see protsess mõttest kuni tänaseni on musternäidis, kuidas valeinfo kaudu saab inimesi mõjutada,» lisas ta. «Sotsiaalmeedia kaudu jagati valet ja mõjutati inimeste arvamusi.»

