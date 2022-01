On üpris kummaline, et Eesti riik ja Euroopa Liit on oma energiajulgeoleku rajanud väga ebakindlatele alustele. Mäletan, et akadeemik Anto Raukas, mittetulundusühingu Eesti Tuumajaam asutaja, nentis juba 10, isegi 20 aastat tagasi, et meie energiapoliitika tugineb savijalgadele ja vajab kiiret muutust.