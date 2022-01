Tõsi, lesega oli vaja rääkida ning seda on nüüdseks tehtud. Lesk ei ole endiselt rahul, kuju oma kohale jääda ei tohi ja parem ta siis juba tõesti silma alt ära toimetada. Linnapea ja volikogu esimehe seisukoht, et lesega kohtusse minek pole lihtsalt vastuvõetav on Sakala hinnangul samuti igati õigustatud. Peatükil «Kuju ja kole kast» on nüüd punkt, saame keerata uue lehekülje ja alustada peatükki «Üksildane kuju Linnahoolduse laos». Mis siis edasi saab?