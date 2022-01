Spordihoone fotoseinal on rööpad ja liiprid

"Tänu tema huvile raudtee vastu sain reisides palve teha fotosid jaamadest, pöörmetest, rööbastest," selgitab piltnik näitust tutvustades. "Alguses oli see lihtsalt huvitav ülesanne, et isale rõõmu valmistada, aga mida aeg edasi, seda rohkem hakkas see mindki paeluma – otsisin erinevaid vaatenurki, jälitasin erilisi ronge läbi Soome ja üritasin leida mustreid ja mängida pikema säriajaga. Siin on minu parimad hetked ja head mälestused, loodetavasti leiab igaüks midagi meeldivat."