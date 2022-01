Kuressaare teater tuleb Viljandisse

Üks buss, üks käru ja kaks etendust. See on juba aastaid olnud Kuressaare teatri tavapärane ringreisilahendus. Soov ennast väljaspool Saaremaad näidata ei tulene lihtsalt edevusest: veidi üle 30 000 elanikuga saarel, kus linnas elab üle 13 000 inimese, ei saa ühe etendusega üle 15 korra laval käia.

Sestap rattad alla ja mandrile. Ja teater on väga tänulik publikule nii Valgas kui Võrumaal, nii Haapsalus kui Viljandimaal. Paiku, kus Kuressaare teater on läbi aastate mänginud, on kümneid ja enamgi veel.

Aga teatritegemise ajalugu praeguses teatrimajas ulatub XIX sajandi lõppu. Aastat 1924 peetakse süsteemse teatritegemise alguseks Kuressaares ja 1935. aastal saadi kutselise teatri tiitel, ametliku nimega Kuressaare teater, mis väärtustas seda maja kuni likvideerimiseni 1951. aastal.

Praegune Kuressaare teater etendusasutusena alustas taas tegutsemist aastal 1999. Ja nüüd üsna pea, 1. veebruaril jõuab ta Viljandisse Ugala teatrisse etendusi andma.

Kell 11 saavad lapsed ja muidugi ka kõik täisealised vaadata ühe hea kiiksuga lugu "Kes on Punamütsike?". Me kõik teame seda väikest punase mütsiga tüdrukut, kes kohtus teel vanaema juurde mitte just kõige humaansemaid plaane pidava hundiga. Meie võtame selle ammu tuntud loo uuesti vaagida: kes see Punamütsike oli, kes keda ikka ära süüa tahtis ja mismoodi see lugu tänapäeval välja võib paista. Igatahes Punamütsike tuleb kõigepealt üles otsida – koos teiega, hea teatripublik.