VIDEOKÜSITLUS MULGIMAAL ⟩ Milliste emotsioonidega vaatasite oma viimast elektriarvet?

Viimase aja üks põhilisi arutlusteemasid on olnud elektri hinna märkimisväärne tõus ning oma mõtteid ja kogemusi on jaganud poliitikud, eksperdid ja muud avaliku elu tegelased. Sakala ajakirjanik ja fotograaf sõitsid pühapäeval ringi Mulgimaal ning küsisid inimestelt, milline elektripakett neil on ja millise emotsiooniga vaatasid nad oma viimast elektriarvet. Samuti huvitas meid, kuivõrd panevad kõrged hinnad inimesi elektritarbimist ja -turgu hoolikamalt jälgima.