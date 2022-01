Nagu ütles võistluse toimumise ajal tervisekoja juhataja Indrek Palu, on see võistlus ajalooline, sest esimest korda on tervisekojas kasutusel poolautomaatne ajavõtusüsteem ja võistlus on kirjas ka Euroopa kalendris. "Kõik, kes tahavad, saavad tulemusi live'is (reaalajas – toimetus) jälgida."

Palu sõnul on Suure-Jaani tervisekoja basseinis täiesti võimalik korraldada professionaalseid ujumisvõistlusi, kuigi seal on vaid kolm rada. Samas on kõige olulisem, et võistlusel osalejad ja nende pered saaksid pärast tervisekoda ka niisama nautida. "Võistluse üks eesmärk on tervisekeskuse reklaam ja teine see, et ujumine jõuaks võistlusspordina rohkem rahva sekka. Viljandimaal on see alles lapsekingades," rääkis Palu.