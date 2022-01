Teisipäeval Võhmas toimetulekuraskustega eakaid ja elu alustavaid noori silmas pidades avatud 23 korteriga kogukonnamaja on tähtis eelkõige eakatele: nood saavad seal elada esimesel korrusel, kus on neile sisustatud soe tuba ja tagatud iseseisvaks toimetulekuks elementaarsed tingimused. Kui inimene saab ise hakkama ja on hea tervise juures, on niisugune korter palju parem lahendus kui mitu korda kallim hooldekodu, kuhu minna lihtsalt sellepärast, et viiendalt korruselt on raske trepist alla pääseda.