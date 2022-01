Kogu probleem seisneb selles, et Viljandis on lasteaia kohatasu asutuseti 70,08 või 75,92 eurot kuus. Need summad selleks aastaks külmutati. Juhan-Mart Salumäe esitabki küsimuse, kuidas saab Viljandi vald hakkama üksnes 25-eurose osalustasuga, ja leiab, et ümberkaudsed vallad elavad Viljandi linna arvelt, kasutades näiteks Viljandi huviharidussüsteemi. Ta märgib küll, et selle eest ümberkaudsed vallad ka tasuvad, aga mitte piisavalt. Allpool arutlengi, kuidas on asjad meie arvates.