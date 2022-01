Eesti pärimusmuusika keskuse arved on selle juhi Tarmo Noormaa sõnul varasemaga võrreldes vähemalt poole suuremad. «See paneb ikka väga suure paugu meie eelarvele ja maja ülalpidamine läheb tunduvalt kallimaks,» rääkis ta. Tavaliselt on pärimusmuusika keskuse aastane elektrikulu olnud 25 000 euro ringis, kuid nüüd võib oodata, et see läheb 50 000 euro peale või kallimakski. Detsembri arvet Noormaa veel kõnelemise ajaks saanud ei olnud.