2018. aasta 14. aprilli hilisõhtul seisin Viljandi Lennukitehase ees. Seal hämaras oli üks neljakümnendates mees, kes kurtis teisele: "Pagana Kiviberg on Viljandist folgilinna teinud. Tegelikult on minu lemmikansambel 1987. aastast Slayer, aga keegi mu sõpradest ei usu mind, sest olen Viljandist." See filmilik monoloog jäi kummitama. Tegelikult ju on Viljandis tehtud rokiklubisid ja -festivale. Mitte liiga pika elueaga, aga ju see keskkond ja Viljandi tuttavad tekitavad tunde, et linn on kultuuriliselt laiema spektriga kui ainult folk.