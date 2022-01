Olen igati nõus, et aastavahetuse ööl loomade ja kogu muu looduse häirimine on liiast. Samas tuleb tõdeda, et ajast aega on sel ööl saluuti imetletud ning pillerkaar taeva all annab erilise, uue aasta saabumise tunde sisse küll võrreldes näiteks sellega, kui lõkke ääres telefoniekraanilt vaadata, kuidas 00.00 ette lööb.