Sakala juhatas 2005. aasta sisse juhtkirjaga, mis kandis meeleolukat pealkirja «Nigel titetegu» ning kui arve veidi ajakohaseks teha, võiks selle uuesti avaldada, ilma et keegi aru saaks, et see on kordustrükk. 2003. aasta Sakala jaanuari alguses avaldatud juhtkiri ennustas aga süngelt, et kui asi paremaks ei lähe, siis ei sünni 2015. aastal Viljandimaal mitte ainsatki last.