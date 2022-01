Viimased kaks aastat on möödunud pandeemia sünge tähe all ning lõppu ei oska keegi ennustada. Kui me 2020. aasta jaanuaris hakkasime maailmast ärevaid teateid saama, ei osanud või ei soovinud keegi mõelda sellele, et kaks aastat hiljem ikka veel Kreeka tähestikku õpime. Lootuskiiri muidugi selle tumeda pilve tagant paistab: vaktsiinid on olemas ja töötavad üsna hästi, ligi kaks aastat kogemusi on meid varustanud terve hulga teadmiste ja oskustega, millest me varem võisime ainult und näha, ning oleme saanud naasta töökohtadele, kinno ja teatrisse.