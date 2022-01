Küllap on iga meesterahva elus kolm etappi. Esimeses arvad naiivselt, et maailm eksisteerib sinu jaoks. Teises jõuab kohale pragmaatiline veendumus, et sina eksisteerid maailma jaoks. Kolmandas, kõige segasemas, ei ole päris kindel, kas sind ja maailma on üldse päriselt olemas.