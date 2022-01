FILMIARVUSTUS ⟩ Märulifilmist pisarakiskuja

XXI sajandil on vändatud kaheksa Ämblikmehele pühendatud filmi ning neist värskeim, "Ämblikmees. Pole koduteed" on viimase kümne aasta jooksul linastunutest kahtlemata parim ja südantsoojendavaim. Peale selle, et märulit, lendavaid linnaruumi elemente ja mõnusat huumorit jagub küllaga, tirib film südamepõhjast lagedale mälestused nullindatel Ämblikmehega rinda pistnud pahalastest ning tekitab selle "vana hea" tunde, millest pikka aega puudust tuntud on.