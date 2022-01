Covid-19 ⟩ Maakonda lisandus 17 nakatunut

1. jaanuari hommikul oli Eesti haiglates 223 koroonaviirusega nakatunud patsienti. Neist 152 vajab haiglaravi raskeloomulise COVID-19 tõttu, nendest omakorda 122 ehk 80,3 protsenti on vaktsineerimata ja 30 ehk 19,7 protsenti on lõpetatud vaktsineerimiskuuriga.

Ööpäeva jooksul manustati 674 vaktsiinidoosi, sealhulgas uusi vaktsineerimisi alustati 95. Tänahommikuse seisuga on lisa- või tõhustusdoosi saanud 290 894 inimest.

Kogu Eesti elanikkonna hõlmatus kahe vaktsiinidoosiga on 61,4 protsenti. Viljandimaal on vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud 64,4 protsenti elanikkonnast, lisa- või tõhustusdoosi on saanud 11 515 viljandimaalast.