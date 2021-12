Eelmine aasta oleks võinud parem olla, mis seal salata. Mul on jalg veidi haige ja arstide juurde pääsemine on keeruline – ei saa ühe, ei saa teise juurde. Ega kogu see koroonateema ole just lihtne olnud. Teeb elu üsna keeruliseks. Otseselt puudust pole ma aga millestki tundnud, sest olen töövõimetuspensionär ja millest erilisest siis ikka puudust tunda.

Tulevalt aastalt ootan muidugi ikka, et see parem oleks, ning kindlasti ka seda, et olukord viirusega paremaks läheks. Natuke raske on mõista seda kõike, mis toimub: niipea kui olukord natukene paremaks läheb, lastakse piiranguid lõdvaks, et inimesed saaks hakata uuesti viirust tooma igalt poolt. Endale see praegune olukord väga muret ei valmista, sest kuigi ma olen kehva tervisega, ega see viirus niisama ka külge hakka, kui teistest veidi eemale hoida. Seda, ma arvan, et teen küll.