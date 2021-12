Valisime aasta tähelepanuväärseimat tegu ning oleme üsna veendunud, et Joala ausammas ja kast selle ümber on olnud tänavu maakonnas kõige rohkem tähelepanu pälvinud objektid. Eelmise aasta viimasel päeval avatud ja veebruaris kasti peidetud mälestusmärk mõjutas Viljandi linna poliitikat ja inimestevahelisi suhteid ning tõstatas diskussiooni kunsti ja moraali teemal. Juhtunut võib nimetada kobarkäkiks, sest valesti on läinud justkui kõik, mis on minna saanud: idee rahastamine, kunstikonkurss, kujule kasti ümber panemine ... Kastist endast on saanud omaette koletaies, mis selle käki suurepäraselt kokku võtab.