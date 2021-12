Kõige omapärasem on poliitiline olukord aga kindlasti Põhja-Sakala vallas. Juba seetõttu, et see on ainus Viljandimaa volikogu, kus oktoobris keerati võim täielikult pea peale. Varasem võim on opositsioonis ja opositsioon võimul ning mitte ainult opositsioon ei püüa rünnata võimu, vaid ka vastupidi. Samal ajal on selle valla rahaline seis silmapaistvalt kehvem kui teistel. Rõhk on just sõnal "silmapaistvalt", sest kui teisi finantsmured kimbutavadki, siis on need kenasti kalevi all peidus.