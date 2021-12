Ühest küljest on täiesti õigus inimestel, kes ironiseerivad, et kas viirus siis tõesti kella tunneb. Teisest küljest on õigus ka neil, kes ütlevad, et meelevaldne oleks eeldada, et inimesed, kes tahavad uut aastat peoga vastu võtta, aastavahetuse vahele jätavad. Mõneski mõttes on korraldatud peole ohutum minna: vaktsineerimata ju sinna ei lubata ning võib loota, et vastutustunne teiste ees hoiab veidi kehva enesetundega inimesed kodus. Ja õigus on ettevõtjatel, kes kurdavad, et ajad on olnud väga rasked ning iga sent on arvel. On ju üks terve majandussektor, ööelu, seni pikalt varjusurmas olnud, sest kell 23 muutub tõld uuesti kõrvitsaks ning pidu saab läbi veel enne, kui on päriselt alanud ja peo korraldaja kahjumist kasumisse jõudnud. Ja siis saab seda olukorda veel ka neljandast, viiendast ja kuuendast küljest vaadata. Nagu on tehtud kogu see peaaegu kaks aastat.