"Matrix. Ülestõusmine" ("The Matrix Resurrections") läheb tagasi juurte juurde. Küll mitte nii särtsakal moel kui esimesel korral, kuid näidates, et idees on särtsu veel küllaga ning paari aastakümne eest istutatud puu kannab endiselt vilja. Kollide ja robotite juurest on suundutud tagasi ajuväänamise kauni kunsti juurde ning peategelased on astunud Suure Venna lavalt Tallinna lauluväljakule.