Viljandi haigla annab teada, et täna, 28. detsembril vaktsineeritakse koroonaviiruse vastu Sakala keskuses ja Viljandi haigla fuajees. Süsti saab nendes kohtades teha lasta kella 16–19.

Haigla varasema info kohaselt pidanuks see olema Vabaduse platsil vaktsineerimisbussis.

Viljandi haigla kommunikatsioonijuht Ene Veiksaar ütles, et jaanuaris on vaktsineerime Sakala keskuses teisipäeviti ja kolmapäeviti kella 16–19.

Ta lisas, et 4. jaanuarist on võimalik haiglas esimest ja teist vaktsiinidoosi saada teisipäevast reedeni etteregistreerimiseta. Neljapäevasteks ja reedesteks vaktsineerimisteks on vaja ette registreerida.