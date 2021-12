Kindlasti on võimalik, et teadusnõukoja väljavahetamisel pole mingeid hämaramaid tagamaid ning see on lihtsalt suhtekorralduslik ebaõnnestumine. Ei ole sugugi välistatud, et Kaja Kallas langetas otsuse siiralt uskudes, et teeb hea ja vajaliku sammu. Sakala kaldub aga arvama, et nõukoda saadeti laiali peamiselt seetõttu, et selle soovitused, seisukohad ja väljaütlemised polnud poliitiliselt vastuvõetavad, ning jutt väsinud nõukojast on häma.