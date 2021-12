Kuresoo on Eesti suurim terviklik rabamassiiv, selle kogupindala on 90 ruutkilomeetrit. Kuresoo lõunapoolne rabarinnak on kuni kaheksa meetrit kõrge, nii et see on üks Euroopa kõrgeimaid. 4,3 kilomeetri pikkune Ingatsi õpperada Kuresoos on jõukohane lastelegi ja sellele rajale jääb ka vaatetorn. Need, kes otsustavad, sinna kanti talve nautima minna, ei pea ka lumme kinni jäämist kartma: suuremad teed olid pärast väga lumist jõululaupäeva kenasti lahti lükatud.