Panime ritta 2021. aastal "Arvamuse" rubriigis ilmunud ning lugejatele enim huvi pakkunud lood. Lugudes on kolm põhilist silmatorkavat joont: esiteks küttis kirgi muidugi Jaak Joala kuju, mis põhjustas üsnagi vastakaid arvamusi, teiseks läks inimestele hinge Uus tänav ja selle remont. Kolmandaks on aga selge, et lugejatele meeldivad lisaks arutlustele ka tänavaküsitlused.