Tänavaküsitlus ⟩ Kuidas veedate oma tänavusi väga lumiseid pühi?

Pühad veedan nii, et lähen oma ema ja venna juurde, maakodu on meil Viljandimaal Kõo kandis. Viirus ei ole meie plaane absoluutselt muutnud: vaktsiinisüst on tehtud, saan tööd teha ja haigeks pole ma jäänud. Mis seal's ikka muud teha annab. Pühi veedame täiesti traditsiooniliselt: kingitused, kuusk, õhtusöök. Jõulud on mul muidugi töiselt alanud: ei osanud aimata, et seda lund nüüd nii palju tuleb. On tarvis lükata, inimesed ei saa ju muidu tänaval üldse kõndida. Legend ja teised kohad on pühade ajal küll suletud, aga tänav vajab sellegipoolest puhastamist. Teen seda aga täna täitsa vabatahtlikult ja täitsa hea meelega ka. Ilusaid jõule!