Klubi president Raiko Mutle Tuleviku kodulehel jagatud selgituste kohaselt on Premium-liigast lahkumise peapõhjus majanduslik kitsikus, mille on tinginud peasponsoritest ilmajäämine, aga üks põhjus on ka asjaolu, et Tulevik on seni keskendunud liiga palju Premium-liigale ning muu tegevus on seetõttu unarusse jäänud. Mutle sõnutsi on vaja pöörata senisest suuremat tähelepanu klubi töötajate heaolule ja kaasata viimastest hooaegadest märksa rohkem noorte esindusmeeskonda.

"Kui ma vaatan, milline osa tööpäevadest kulus minul endal, tegevjuhil ja teistel kontoris esindusmeeskonna asjadega tegelemisele ja milline osa ülejäänud klubile, siis see proportsioon oli väga tugevalt paigast ära," nentis Mutle. "Me olime liiga suure osa ajast näoga üksnes esindusmeeskonna poole."

Presidendi sõnade kohaselt pole otsus siiski lõplik ning kui Tulevik on veidi haavu lakkunud, asutakse uuesti tegutsema selle nimel, et leida piisav rahastus ja võimalused Premium-liigasse naasmiseks, ent seda ei kavatseta teha klubi töötajate ja mängijate läbipõlemise hinnaga. "Meie ambitsioonid ei ole kuhugi kadunud," kinnitas Mutle.

Sama sõnas Tuleviku turundus- ja arendusjuht Marek Tiits. "Esmalt me võtame rahulikult," kostis ta. "Siis hakkame jälle tasapisi edasi nügima."

Tiitsi sõnutsi on kõrgliigas mängida tore, ent see ei tohiks toimuda klubi tervise ja inimeste elu arvelt. "Ega keegi meilt ole küsinud, kuidas me seda oleme suutnud teha, et 17 000 elanikuga linnas on Premium-liiga klubi," nentis ta. "Oleme väike klubi ja peame konkureerima Flora, Levadia, Kalju, Narva Transi ja teiste suurtega. Viis aastat jutti suutsime seda kuidagi teha. Praegu enam ei suuda ning me pole nõus klubi põhiväärtusi ja alustalasid unustama ainult selleks, et olla kõrgliiga klubi."