Esmaspäeval, 20. detsembril andis Viljandi JK Tulevik jalgpalliliidule teada, et taotleb 2022. aastaks esiliiga litsentsi, ja põhjendas seda klubi pingelise majandusliku seisuga, mis on tingitud koroonapandeemia kaasmõjudest ja üha tihedamast konkurentsist Premium-liigas.

"Mõistagi on meil väga kahju, et JK Tulevik aastal 2022 Premium-liigas ei osale, samas mõistame, et klubi soovib teha sammu, millega parandatakse jätkusuutlikkust," lausus Eesti jalgpalli liidu president Aivar Pohlak alaliidu kodulehekülje vahendusel. "Tegu oli klubi otsusega, mille eesmärk on ennetada võimalikke probleeme. Ootame Viljandit tagasi Premium-liigasse."