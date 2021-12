TEISTMOODI FILMIARVUSTUS ⟩ Kollektiivne kriitika ehk Põmmpea kahe spetsialistiga traagilist tralli analüüsimas

Seni olen ma filme arvustanud uhkes üksinduses. Virisemine lihtsalt on selline intiimne tegevus. Üksi käid kinos, üksi vaatad, üksi vangutad pead, üksi pritsid sappi, üksi tunned kriitikat üle lugedes oma õnnestunud õelutsemisest rõõmu. See, kas lõpuks su arvamus kellelegi korda läheb, pole iseenesest oluline, aga uhke on isehakanud teejuhti mängida. Niisuguses subjektiivses tühjuses on teatud võlu. Mis juhtub aga siis, kui arvustada kollektiivselt?