Niisuguses plaanis oleks olnud küsitavusi isegi juhul, kui Keskkonnateenused oleks tõepoolest selle info vastu huvi tundnud. Näiteks võinuks küsida, kas linnal pole kunagi tulnud pähe oma turvakaamerate salvestisi politseile müüa. See ei tundu sugugi naeruväärsem kui kavatsus hakata ostma kalleid ilmaandmeid, et neid siis Keskkonnateenustele edasi müüa. Olukorra teeb aga halenaljakaks, et linn on otsustanud maksta 5400 eurot aastas ilmaandmete eest, mida pole kellelegi vaja. Eesti Keskkonnateenused seda infot ei soovi, sest tal on omad infokanalid, lisaks hoiavad teehooldusautod väikeses Viljandis nagunii kogu aeg olukorral silma peal.