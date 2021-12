Nagu ütles meeskonna peatreener Tauno Lipp, ehkki aasta esimene pool läks üle kivide ja kändude, on praegu tõsiasi, et viimased kuus mängu on suudetud võita. «Ja seda tugevate vastaste üle,» lisas ta.

Viimased paar kuud on meeskond Lipu sõnul saanud korralikult treenida ja just sellises koosseisus, mida ta soovib väljakul näha. Ühe õnnestumisena mainis ta koosseisu värskeimat täiendust Siim Tammearu. «Tema on meile oluline ja super täiendus, kes on toonud vastuvõttu ja rünnakule soovitud kindluse. Nii et on olnud ääretult nauditavad viimased paar kuud. Olen kõigi võistkonna liikmete üle uhke ja näen, kuidas nauditakse seda, mida teeme.»