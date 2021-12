Algav protsess saab olema üks väga vaevaline rada nii taotlejatele, taotluste vastuvõtjatele kui otsuse langetajatele. Oluline on juba ette arvesse võtta, et taotlusi hakkavad esitama väga paljud inimesed sõltumata sellest, kas nad üldse kvalifitseeruvad toetusele. Et selle toetuse tingimused on üsna keerulised ja sisaldavad palju arve, on paljudel ka ilmselt raske aru saada, kas nad on abikõlblikud või mitte, ning kui kuskil raha jagatakse, siis esitatakse taotlus ehk niisama, igaks juhuks. Äkki ikka saab? Selge on ka see, et väga paljud toetuse palujad on pensionärid ning võib ette arvestada, et elav järjekord hakkab Sakala keskuses ja mujalgi olema uksest välja. Oleks täiesti alusetu arvata, et kõigil inimestel on kõik vajalikud dokumendid, arved ja paberid kohe esimesel korral kaasas. Või e-kirja külge kleebitud.